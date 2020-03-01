Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару

Москва, 1 марта. Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару. Исполнительнице 72 года, однако на ее лице нет ни одной морщины. Специалисты предполагают, что причина может скрываться в специальной силиконовой маске.

Фотографии Ротару изучили гримеры, которые занимаются изготовлением подобных масок. Однако дать однозначный ответ они затруднились, поскольку видеть все лицо исполнительницы на снимках мешают волосы.

Отмечается, что при нанесении подобной маски, лицо сначала покрывают силиконовым клеем, который заполняет все морщины. После снимается слепок и создается искусственная «кожа». По оценкам специалистов, в среднем подобная маска на все лицо наносится в течение 3 часов. Стоимость доходит до 50 тысяч рублей при том, что накладка одноразовая, сообщает НТВ.

Однако гримеры утверждают, что с силиконом на лице человек может проходить максимум 12 часов, поскольку потом у кожи начинается кислородное голодание, поднимается давление.

Напомним, ранее концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что певицу приходится уговаривать выступать на концертах. По его словам, исполнительница отказывается выходить на сцену из-за возраста.

Директор артистки уверяет, что Ротару отказалась от тура из 14 концертов по Германии в 2021 году. Кроме того, она отменила выступления в новогоднюю ночь в Казахстане, за которые ей предлагали €100 тысяч, пишет «Газета.ru».