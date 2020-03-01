Ревва рассказал о ежедневных рекордах в сексе

Москва, 1 марта. Известный под псевдонимом Артур Пирожков популярный шоумен Александр Ревва рассказал о своем главном сексуальном рекорде.

Ревва уже 13 лет состоит в браке, но продолжает регулярно проводить брачные церемонии, обмениваясь клятвами верности с супругой Анжеликой. Недавно бракосочетание прошло на Мальдивских островах, где артист с семьей проводил отпуск. Церемония обошлась шоумену почти в 200 тысяч рублей.

Артист отмечает, что засчитывает только торжества, на которых были даны обеты верности. В общей сложности шоумен женился на своей супруге четыре раза.

Ревва признался, что остается романтикам и рассказал об интимной стороне супружеской жизни.

«В сексе каждый день рекорды. Восемь минут — это самый крутой рекорд. Потом я сразу засыпаю. На следующий день просыпаюсь. Там уже поменьше, не восемь», — цитирует шоумена телеканал НТВ.

Анжелика и Александр Ревва состоят в браке с 2007 года. Супруги воспитывают двух дочек, но в Сети периодически появляются слухи, что пара ждет третьего ребенка.

Ранее стало известно, что Александр Ревва хочет представлять Россию на песенном конкурсе Eurovision в образе Артура Пирожкова.

«Артур хочет Грэмми. И не раз. Еще есть Евровидение. Если Пирожкова послать на Евровидение, он может войти в пятерку как минимум», — заявил шоумен в шоу Lab в Яндекс.Эфире.

Ревва добавил, что для него важно освободить мир от проблем и завоевать народную любовь. В шоу Lab он также рассказал об истории, связанной с его хитом «Алкоголичка».