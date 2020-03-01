Способ заклейки дыры в «Союзе» решили запатентовать

Москва, 1 марта. Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ заклейки дыры в космическом корабле при помощи салфетки и герметика. В 2018 году таким образом российские астронавты залатали отверстие, возникшее на борту космического корабля «Союз».

Патент и его описание опубликованы Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Согласно документу, данный способ пригоден для герметизации пробоин до 10 миллиметром от микрометеоритов, космического мусора или отверстий, сделанных в случае ошибки членов экипажа.

«Заплатка» представляет собой тканевую салфетку, которая пропитана герметиком. Она проталкивается в отверстие, а параллельно впрыскивается герметик. Далее стыки проверяются ультразвуковым течеискателем и при необходимости наносится несколько слоев герметика, сообщает РИА Новости.

В августе 2018 года подобный способ уже применялся российскими космонавтами при устранении отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». О дыре стало известно, когда датчики на МКС показали снижение давления воздуха.

В феврале 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что пока рано раскрывать подробности появления дыры в обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-09». Вместе с тем пресс-служба госкорпорации заявила, что результаты будут представлены общественности после окончания расследования, пишет «Газета.ru».