Врач-инфекционист предупредила, что противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса

Бангкок, 1 марта. Профилактическое лечение антивирусными препаратами не гарантирует того, что человек не заразится новым коронавирусом COVID-19. Об этом предупредила врач-инфекционист из Таиланда Ванпхен Сутсамай.

Врач участвовала в прошедшей на этой неделе в Бангкоке международной конференции по проблемам резистентности инфекционных заболеваний к антибиотикам и антивирусным препаратам.

Эксперт отметила, что положительные результаты, которых добились местные медики в лечении пациентов с коронавирусом с помощью «коктейля» из антивирусных препаратов, не связан с самолечением.

«Успех стал возможен после множества проб и ошибок, в условиях инфекционного отделения одной из крупных государственных больниц, где работают выдающиеся врачи-специалисты, и где есть хорошо оснащенная лаборатория», — цитирует Сутсамай РИА Новости.

Врач не рекомендовала самостоятельно принимать антивирусные препараты, так как это дает ложное чувство защищенности, но на деле никаких гарантий от заражения нет. В качестве профилактики коронавируса она порекомендовала жестко соблюдать правила гигиены, использовать дезинфицирующие вещества, часто мыть руки с мылом и носить медицинские маски.

Ранее газета «Известия» сообщила, что губернатор штата Вашингтон (США) Джей Инсли ввел режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.

Власти КНР сообщили о вспышке вызванной новым типом коронавируса пневмонии в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Инфекции присвоили временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения назвала вирус — COVID-19.

В настоящее время в мире коронавирусом заражены более 87 тысяч человек, почти три тысячи человек погибли.