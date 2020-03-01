После первой смерти от коронавируса в штате Вашингтон введен режим ЧП

Вашингтон, 1 марта. В американском штате Вашингтон введен режим чрезвычайного положения из-за первой смерти, вызванной новым типом коронавируса COVID-19. Об этом официально заявил губернатор штата Джей Инсли.

«Я заявил о чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить Вашингтон ресурсами, необходимыми для подготовки и реагирования на вспышку COVID-19. Мы активно готовились и будем делать все, что в наших силах, чтобы защитить здоровье и безопасность жителей Вашингтона», – написал Инсли на своей странице в Facebook.

Согласно предписанию, теперь госучреждения Вашингтона могут использовать все государственные ресурсы, необходимые для подготовки и реагирования на вспышку болезни. Кроме того, режим чрезвычайного положения позволяет привлекать Национальную гвардию, в том случае, если это необходимо.

Напомним, 29 февраля в штате Вашингтон умер первый человек от коронавируса. До этого Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил о 62 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в государстве, сообщает «Газета.ru».

Ранее китайские ученые выяснили, что коронавирус попал на рынок в Ухани извне: то есть «нулевой пациент» заразился в другом месте. Ученые изучили геномные данные 93 образцов вируса и выяснили, что инфекция распространялась по трем маршрутам. По словам исследователей, «нулевой пациент» мог заразиться где-то в другом месте, а затем попасть на рынок в Ухани, где была благоприятная среда для распространения инфекции из-за несоблюдения санитарных норм.