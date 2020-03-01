Ученые обнаружили связь между стоимостью автомобиля и хамством его водителя

Вашингтон, 1 марта. Ученые из Невадского университета в Лас-Вегасе (США) выявили связь между стоимостью автомобилей и хамством их водителей на дорогах. Об этом сообщает Journal of Transport & Health.

В ходе эксперимента четыре разных человека пересекали одну и ту же улицу в Лас-Вегасе. Дорогу они переходили по нерегулируемому пешеходному переходу, однако водители останавливались, чтобы пропустить пешеходов, только в 28% случаев.

Проанализировав полученные в ходе эксперимента данные, авторы научной работы обнаружили прямую зависимость между вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на пешеходном переходе, и стоимостью его автомобиля. Выяснилось, что эту вероятность сокращает на три процента каждая дополнительная тысяча долларов стоимости машины.

Кроме того ученые установили, что водители останавливались перед переходом чаще, если дорогу переходила женщина. Также автовладельцы охотнее уступали дорогу белым пешеходам.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что согласно выводам ученых из Университета Калгари в Канаде, пешеходы стали в восемь раз чаще получать травмы на дороге из-за смартфонов. Отвлекаясь на переписку или просмотр сайтов, они врезаются в столбы, друг в друга или попадают под колеса автомобилей.

В ходе исследования выяснилось, что в среднем, из-за отвлекающихся на смартфон пешеходов происходило 1 из 25 ДТП. С 2004 года количество травм, которые пешеходы получают из-за невнимательности, выросло на 800% — с 0,4% до 3,7%. Страдают чаще мужчины в возрасте до 30 лет, отмечают ученые.