Чилийские военные помогают спасти российского моряка около Фолклендских островов

Сантьяго, 1 марта. Аргентинские и чилийские военные участвуют в спасении перенесшего инсульт моряка с российского рыболовецкого судна «Атлантик». Об этом сообщил почетный консул России на Огненной земле Юрий Андрущак.

По словам дипломата, 62-летний трал-мастер траулера «Атлантик» Игорь Максимов утром 27 февраля почувствовал переходящее в слабость головокружение и отказ конечностей левой части тела. Судовой врач констатировал инсульт.

«Мы получили заключение судового доктора, из которого следует, что пациент находится в тяжелом состоянии. Начала повышаться температура, что свидетельствует о первой стадии пневмонии, которая обычно переходит в отек мозга», — цитирует Андрущака РИА Новости.

Судно находится на юге от Фолклендских островов, но у Аргентины не оказалось нужной для эвакуации моряка техники. Поэтому спасением россиянина занялись их чилийские коллеги.

Больного доставят в аргентинский порт Ушуаи около 02.30 по местному времени (08.30 по Москве), отметил дипломат.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Дании отпустили пятерых задержанных из-за подозрений в контрабанде наркотиков российских моряков судна Duncan Island. Корабль направлялся из Швеции в Санкт-Петербург. В ходе обыска на борту было найдено 100 кг кокаина.