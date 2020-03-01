«Зеркало недели» заявило, что премьер-министр Украины подал в отставку из-за Коломойского

Киев, 1 марта. Украинские СМИ назвали причину, по которой украинский премьер-министр Алексей Гончарук подал президенту страны Владимиру Зеленскому прошение об отставке. По данным местного издания «Зеркало недели», причиной тому стало недовольство олигарха Игоря Коломойского.

Ссылаясь на источник в офисе президента, журналисты сообщают, что Коломойского не устроило решение украинского правительства сменить руководство энергокомпаний, главами которых являлись доверенные лица бизнесмена. Поэтому Гончарук настоял, чтобы Зеленский в этот раз удовлетворил его просьбу об отставке.

По данным украинских журналистов, на встрече с президентом премьер-министр заявил, что ему непонятая «генеральная линия» политики властей.

«То мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим. Если я что-то неправильно понимаю, так, может быть, я пошел?» – цитирует Гончарука издание.

Внеочередное пленарное заседание парламента Украины должно состояться 4 марта. На нем будет рассмотрен ряд законопроектов и вопрос по кабинету министров. Также предполагается, что будет пересмотрен состав правительства, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее местные СМИ писали, что новым премьер-министром Украины может стать бизнесмен Сергей Тигипко, ранее занимавший пост вице-премьера правительства страны при Викторе Януковиче, пишет «Газета.ru».