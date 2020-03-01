Червей научили выявлять рак у человека

Токио, 1 марта. Японские ученые нашли доступный способ выявления 15 видов рака у человека при помощи круглых червей нематод. В перспективе медики смогут на ранней стадии диагностировать такие сложные виды онкологии, как рак поджелудочной железы.

По словам генерального директора компании Bio Science Inc. Хироцу Такааки, в основу метода была положена двигательная реакция нематод на химический раздражитель. Все дело в том, что насекомые обладают обонянием в 1,5 раза сильнее, чем собаки. Поэтому черви двигаются к тому запаху, который им нравится.

«Это совершенно новый, до сих пор неизвестный анализ на онкологию. За счет того, приблизятся ли черви к моче пациента или нет, мы сможем определить, есть ли у него рак», – утверждает Такааки.

На сегодняшний день данным способом можно определить 15 видов рака: рак желудка, толстой кишки, легких, груди, матки, поджелудочной железы, печени, предстательной железы, пищевода, яичников, желчных путей и желчного пузыря, мочевого пузыря, почек, рак ротовой полости и глотки. При этом точность определения составляет около 85% и не меняется от стадии заболевания, сообщает РИА Новости.

С января ряд медицинских учреждений Японии уже начали предоставлять такую услугу своим клиентам. В настоящее время у ученых есть заказы от еще 500 учреждений. При этом стоимость анализа невелика, около 89 долларов.

Отмечается, что на сегодняшний день данный метод позволяет лишь выяснить наличие онкологии, но не уточнить ее вид. Для этого ученые работают над созданием особого вида червей нематод, которые позволили бы выявлять определенные типы рака. Прийти к осуществлению таких анализов японские медики планируют через два года.

Напомним, ранее ученые из Каролинского университета назвали наиболее подверженную и наиболее устойчивую к раку группу крови. По словам специалистов, реже всего онкология развивается у представителей второй группы, пишет «Газета.ru».