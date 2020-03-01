Макрон призвал обеспечить прекращение огня в Идлибе

Париж, 1 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал глав России и Турции Владимира Путиным и Реджепа Тайипа Эрдогана обеспечить прекращение огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в распространенном Елисейским дворцом в субботу сообщении.

В телефонных переговорах с Эрдоганом и Путиным президент Франции подчеркнул важность обеспечения прекращения военных действий «в самое ближайшее время».

«Он призвал Россию и Турцию установить долговременный и поддающийся проверке режим прекращения огня в соответствии с договоренностями, достигнутыми на четырехсторонней встрече в Стамбуле осенью 2018 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, Макрон указал на необходимость защиты гражданского населения, «соблюдения норм международного гуманитарного права» и обеспечения доступа местных жителей к гуманитарной помощи. Лидер Франции подчеркнул, что Париж готов содействовать «заслуживающей доверия деэскалации». По его словам, это позволит возобновить политический процесс, на основе которого можно вернуться к стабильности в Сирии.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Эрдоган призвал французского коллегу поддержать действия Анкары в Идлибе со стороны НАТО «не только в риторике, но и на уровне действий».

Ситуации в Идлибе обострилась 27 февраля, когда боевики входящей в коалицию с запрещенной в РФ организацией «Джебхат ан-Нусра»1 группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» начали наступление на находящиеся под контролем сирийского правительства территории. Сирийская армия ответила ударом по позициям экстремистов.

В результате погибли 36 турецких военных. Российская сторона добилась прекращения огня, чтобы раненых и убитых солдат армии Турции смогли эвакуировать. Минобороны РФ отметило, что самолеты Военно-космических сил в конфликте не участвовали.

1 Организация запрещена на территории РФ.