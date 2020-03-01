Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении

Ереван, 1 марта. На территории Армении зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Около двух часов назад мы, к сожалению, узнали о первом заболевшем. Пациенту 29 лет, он прилетел со своей супругой из Ирана 28 февраля», — написал глава правительства в Facebook.

Ранее газета «Известия» сообщила, что количество жертв коронавируса COVID-19 в КНР достигло 2870 человек. Заразились 79,8 тыс. человек, 41,8 тыс. — выздоровели.

О появлении в китайском городе Ухань коронавируса нового типа COVID-19 стало известно в конце декабря прошлого года. Власти КНР ввели особый режим на территории провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии. Однако заболевание распространилось за пределы страны.

Согласно последним данным, количество заболевших в мире превысило отметку в 85 тысяч человек, в Италии заразились более тысячи человек.