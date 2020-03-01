Третий поединок Уайлдера и Фьюри состоится летом

Вашингтон, 1 марта. Очередной бой в супертяжелом весе чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри с американским боксером Деонтеем Уайлдером пройдет летом текущего года в США. С таким заявлением выступил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Согласно контракту, поединок может состояться в середине июля.

«100%, что третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в Америке. «Мэдисон-сквер-гарден» прекрасно подходит», — заявил Арум.

Британец Тайсон Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором бое 22 февраля, сообщила газета «Известия». В том поединке американец потерпел первое в карьере поражение, а Фьюри завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.