Лазарев устроил скандал на телеканале «Россия»

Москва, 1 марта. Певец Сергей Лазарев устроил скандал во время шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия». Исполнителя возмутила «предвзятая и неаргументированная» оценка конкурсантки, которую дал поэт-песенник Симон Осиашвили.

Спор двух артистов разгорелся после того, как одна из участниц исполнила песню на английском. Поэт Осиашвили осудил такое решение конкурсантки и заявил, что ему как стихотворцу, который работает на русском языке, очень важно, чтобы русские песни были в финале.

«Вы рубите дорогу! Вы рубите дорогу классному исполнителю потому, что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека! Это конкурсант, который отлично выступил! Ну невозможно пройти мимо филигранного исполнения! Против классной музыки! Человек вышел, ни слова не сказал, просто классно фирменно выступил! Когда у меня на глазах такое происходит, я готов рвать и метать», – возмутился Сергей Лазарев в ответ на оценку Симона Осиашвили.

Позже в своем Instagram певец отметил, что он имеет четкую позицию и остро реагирует на несправедливость, выступая против стереотипов, предвзятости и ярлыков. По его мнению, член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором тот поет. Критерием должно быть его исполнение, вокальные данные и артистизм, пояснил Лазарев.

Напомним, ранее Сергей Лазарев отписался от всех друзей в Instagram, а также закрыл комментарии на своей странице. Как после объяснил исполнитель, у него нет депрессии и с ним не случилось ничего плохого. По его мнению, социальная сеть просто стала отнимать слишком много времени, пишет «Газета.ru».