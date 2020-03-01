Турецкая партия Vatan назвала ловушкой войну с Сирией

Анкара, 1 марта. ЦИК турецкой партии Vatan («Родина») заявил, что начало войны с Сирией станет ловушкой для Анкары и главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Напряженность в отношениях между Турцией и Сирией вызывает опасения. Мы предупреждаем — Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией», — говорится в заявлении Vatan.

В партии считают, что с серьезными угрозами также сталкиваются Россия, Сирия, Ирак и Иран. ЦИК Vatan отметил, что война с соседней страной станет «шагом в капкан» и правительство Эрдогана, по замыслу властей США и Израиля, окажется без поддержки во внешней и внутренней политике.

Авторы заявления подчеркнули, что война с Сирией изолирует Анкару и отталкивает страну от стратегических союзников: России, Китая, Ирака и Ирана.

ЦИК партии напомнил, что историческими основами урегулирования кризиса в Идлибе являются сочинское соглашение и астанинский процесс и призвал Турцию к сотрудничеству с Москвой и Тегераном.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Эрдоган и лидер Ирана Хасан Роухани обсудили обострение ситуации в Сирии в телефонном разговоре. Глава Турции подтвердил, что решить сирийский кризис можно только политическим путем.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда террористы из связанной с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой»1 группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», атаковали позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, под который вместе с боевиками попали турецкие военные. В результате 33 военнослужащих Турции погибли, еще 36 были ранены.

В Минобороны РФ подчеркнули, что турецкие военные не должны были находиться на территории боестолкновения. Военнослужащие ВС Турции, которые оставались на наблюдательных постах, не пострадали, им была обеспечена безопасность.

1 Организация запрещена на территории РФ.