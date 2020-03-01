Православный журналист Никифоров рассказал, как извиняться в Прощеное воскресенье

Москва, 1 марта. Директор православной радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров рассказал, как правильно просить извинения в Прощеное воскресенье. По словам журналиста, делать это надо это не только перед родственниками, но и даже перед домашними животными.

По словам Никифорова, прощения нужно просить у всех людей, у которых на душе может остаться какой-то невыясненный конфликт, поскольку прощение – это божий дар.

«Он прощает нас, а мы прощаем близких. Не забудьте в воскресенье попросить прощение у семьи, близких и даже своих котов с кошками», – сказал Евгений Никифоров в интервью радио Sputnik.

По традиции христиане в этот день обращается друг к другу со словами: «Прости меня». Ответом на это следует фраза: «Бог простит, и я прощаю». Прощеное воскресенье призвано очистить верующего человека перед Великим постом.

При этом, как утверждает журналист, очень важен ответ собеседника. По его словам, не нужно думать и волноваться о том, как будут восприняты ваши слова, поскольку любой человек будет тронут извинением.

Напомним, по церковному календарю Прощеное воскресенье выдалось на 1 марта. Это последний день перед Великим постом, который начнется с понедельника, 2 марта, пишет «Газета.ru».