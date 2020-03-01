Солнцев прокомментировал слухи о мести Пугачевой Лике Стар и «неприязни» к Бузовой

Москва, 1 марта. Бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев на своей странице в соцсети Instagram прокомментировал слухи о конфликтах между Аллой Пугачевой с певицей Ликой Стар и телеведущей Ольгой Бузовой.

В телепередаче «Судьба человека» звезда 90-х годов прошлого века заявила, что у нее с Примадонной в свое время были натянутые отношения, сообщает «Газета.ру». По словам Лики Стар, причина крылась в ее романе с состоявшим тогда в браке с Кристиной Орбакайте Владимиром Пресняковым-младшим.

В результате певице пришлось уйти из студии, где они вместе с музыкантом записывали песню. У нее также перестали брать интервью, а организаторы концертов прекратили предлагать выступления.

Солнцев отметил, что верит словам Лики Стар. По его мнению, в те годы вокруг Примадонны сплотились многие артисты. Пугачева якобы диктовала условия на телевидении и могла устранять неугодных ей певцов.

Он также заявил, что у Примадонны может быть «неприязнь» к певице и ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой.

«Ходит упорный слушок, что там, где изредка появляется Алла, нет места безголосой артистке Бузовой, и это ее жесткое требование. Тянет ли подобное поведение легенды на иски — не знаю», — написал Солнцев.

Он отметил, что на месте Пугачевой, тоже не давал бы прохода молодым звездам, чтобы самому купаться в лучах славы.

Ранее о своих отношениях с Примадонной рассказала певица Лайма Вайкуле. Она отмечает, что сотрудничество с Пугачевой не вызывает никаких сложностей. Летом они сняли совместный вайн, идея которого, по словам Вайкуле, появилась спонтанно. Латвийская певица говорит, что даже не знала, что они будут говорить в кадре.