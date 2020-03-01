Жалкое шествие «немцовобесов». Колонка Голоса Мордора

Эти люди никогда бы не вышли на марш памяти Магомеда Нурбагандова. И Роман Филипов с Сашей Прохоренко для них не являются героями. Да что там говорить – праздник Победы в Великой Отечественной войне, благодаря которому они имеют возможность сейчас жить и дышать, эти уроды рода человеческого обозвали «победобесием». И что самое интересное – этот мерзкий термин в максимальной мере применим именно к ним самим, потому что это именно их бесит праздник Великой Победы. Именно они испытывают от него невероятные моральные муки, находящиеся на грани с физической болью.

Но свои герои у них есть. Одним из таких героев стал ныне покойный оппозиционный политик Борис Немцов, один из тех, кто во времена Бориса Ельцина был при власти и активно участвовал во всех тех мерзостях, что вытворяли со страной ее тогдашние руководители. Кто убивал промышленность, сельское хозяйство, кто распродавал страну, набивая при этом собственные карманы. А потом Борис Ефимович Немцов остался не у дел и подался в оппозицию. Ходят слухи, что Борис все-таки надеялся остаться где-нибудь на теплом местечке, но договориться у него не получилось, и будучи очень обиженным он и начал свою непримиримую «борьбу с властью».

Боролся как только мог. Только почему-то борьба у него получалась не со властью, а против своей страны. Наверное, слишком уж сильно задевало Бориса Ефимовича то, что страна все никак не разваливается, что она победила в страшной войне с терроризмом, что в лучшую сторону начала меняться ситуация в экономике. Борису Ефимовичу от всего этого было больно до такой степени, что он открыто начал поддерживать самых настоящих врагов России. Во время операции по принуждении к миру Грузии в 2008 году, когда Россия спасла от уничтожения народ Южной Осетии, Борис Ефимович всецело был на стороне Грузии, а Россию называл исключительно «агрессором и оккупантом». Во время Майдана, Борис Ефимович активно поддерживал скачущих нацистов, призывающих вешать русских. А когда народ Крыма решил, что пора возвращаться в Россию – твердил везде, где только мог, что Крым – это Украина, а Россия нарушает международное право. Когда на Донбассе вспыхнуло восстание против нового киевского националистического режима, Немцов тоже сразу выбрал свою сторону. Он выбрал сторону тех, кто убивал мирное население Донбасса, кто пришел усмирять своих сограждан танками и артиллерией. Конечно, и в этом случае Борис Ефимович снова во всем обвинял Россию.

Потом Бориса Ефимовича убили. Прямо в центре Москвы, во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой, которая была его любовницей. Борис Ефимович вообще не отличался особо чистым моральным обликом и менял женщин, как перчатки. Благо, средства это делать позволяли. Несмотря на всю свою оппозиционность, он умудрялся зарабатывать очень неплохие деньги, при этом не брезгуя и акциями компаний, которые принадлежали ненавидимому им «кровавому режиму».

Разумеется, в убийстве Бориса Ефимовича Немцова обвинили Путина. Иначе и быть не могло. Даже несмотря на то, что простая логика говорит о том, что смерть Немцова властям была не то, что невыгодна, а попросту вредна. Но какая уж тут логика? Эти чудесные люди продолжают твердить о том, что Немцова убил Путин до сих пор.

Могилка Немцова не особенно посещаема. И кому из них она вообще нужна? На ней лежит парочка букетов. Даже в день смерти Немцова ее посетило не так уж много народу. Зато эти ребята создали самое настоящее капище на месте его убийства на мосту в центре Москвы. Убогенький такой мемориал, который мешает москвичам нормально ходить по этому мосту.

И каждый год устраиваются марши памяти Немцова. Вот их можно смело назвать «немцовобесами», потому что на улицы Москвы выходит самая настоящая кунсткамера. Наверное, на самого Немцова им наплевать. Возможно, многие из них и не помнят уже, кто это такой. Но вот на лозунги и плакаты посмотреть очень интересно. Среди портретов Бориса Ефимовича – многочисленные украинские флаги, требования о смене власти, вплоть до откровенных оскорблений. Такая уж Россия тоталитарная страна, что можно невозбранно ходить по центру ее столицы с плакатами, на которых написаны гадости в адрес власти. Украинская тема на этих маршах – одна из главных. Это ведь все те же персонажи, кто стоял в пикетах за Надежду Савченко, за Олега Сенцова, кто осуждает «аннексию» Крыма и кто в упор не видит нацизма на Украине. Им было плевать на то, что украинские снаряды убивают людей на Донбассе, им было плевать на Мехти Логунова, на Кирилла Вышинского. Многие из них откровенно радовались, когда 2 мая 2014 года в Одессе заживо сожгли людей. Они – бесы, и их икона Немцов. В данном случает термин «немцовобесие» удивительно точен.

Но все-таки, бесов очень мало. В 12-ти миллионной Москве, на очередной «немцовобесный» марш вышло максимум тысяч пятнадцать. Смешное число для Москвы, статпогрешность. Зато вокруг этого шествия, стаей мух вились многочисленные журналисты из различных совестливых российских и зарубежных СМИ, подбирая удачные ракурсы, чтобы запечатлеть «массовость» и чтобы показать обывателю на западе красивую картинку, как в «России все против Путина».