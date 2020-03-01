Семенович поделилась мечтами о счастливой и крепкой семье

Москва, 1 марта. Певица Анна Семенович рассказал журналистам, что к 40 годам хорошо себя чувствует и надеется на скорое рождение первенца.

Исполнительница отметила, что чувствует себя «очень гармонично», «очень молода» и мудра, а прожитые годы считает продуктивными. Семенович напомнила, что прославляла страну на чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию, снималась в кино, радовала россиян участием в группе «Блестящие», вела программу о здоровье и кулинарное шоу на телевидении.

Певица считает, что многого добилась, но предстоит сделать еще столько же. Следующие 40 лет Семенович пообещала посвящать себя тому, что ей действительно нравится.

Отвечая на вопрос журналиста о том, входит ли рождение ребенка в ее планы, исполнительница ответила утвердительно.

«Конечно же, я мечтаю создать счастливую, крепкую семью, где будут царить любовь, радость и удовольствие. Очень надеюсь, что в скором времени смогу порадовать своих поклонников рождением первенца. Да будет так!» — цитирует Семенович издание «Аргументы и Факты».

Ранее певица рассказала, что ей пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы уменьшить грудь, сообщила газета «Известия».

Анна Семенович занималась фигурным катанием, занимала призовые места на российских и международных соревнованиях. Покинуть спорт она была вынуждена из-за серьезной травмы. После завершения спортивной карьеры Семенович начала работать на телевидении, после чего получила приглашение попробовать себя в музыке в качестве одной из солисток группы «Блестящие».

Помимо этого, певица исполнила несколько ролей в кино и телевизионных сериалах, по сегодняшний день работает в качестве радиоведущей.