Понаровская удивила поклонников короткой стрижкой и новым лицом

Москва, 1 марта. Певица Ирина Понаровская появилась на телепередаче Максима Галкина «Сегодня вечером», удивив поклонников новым лицом и короткой стрижкой.

Понаровская в прошлом году вернулась на сцену. В ближайшем будущем она планирует выпустить «сольник» и выступить в Санкт-Петербурге. Появление звезды девяностых в программе Галкина было связано с этими событиями.

В эфире Первого канала Понаровская появилась с собачкой на руках, у певицы была короткая стрижка и яркий макияж.

«Ирина Витальевна — очень редкий гость, нигде практически не появляется. Выглядите вы просто невероятно! Молодая, красивая, хотя ваш возраст благодаря Википедии не секрет», — отметил телеведущий.

Понаровская рассказала, что «на днях» ей исполнится 67 лет. Однако гости шоу подчеркнули, что певица выглядит лет на 30 моложе. Звезда объяснила долгое отсутствие на сцене, сказав, что «просто не пела».

«Занималась внуками, меняла подгузники. Я очень счастливая бабушка! И они всегда рады меня видеть, зовут «баба, баба». Сейчас я к вам вырвалась на съемки, потому что дети и внуки уехали на два месяца в Индию, появилось больше времени», — цитирует Понаровскую «Комсомольская правда».

Один из участников шоу, музыкальный критик Артур Гаспарян поделился в Сети селфи с певицей. Ее внешний вид удивил поклонников. Однако не все пользователи положительно восприняли новый имидж исполнительницы и ее возвращение на сцену.

Многие критики отмечали наступившую старость, работу пластического хирурга и «новое лицо» Понаровской. Некоторые обвинили ее в желании вернуться на сцену, чтобы, следуя последней моде у звезд девяностых, заработать на старом репертуаре. Но Понаровская уверяет, что ею движут не материальные соображения, а желание «радовать людей своим творчеством».

Ранее певица заявила, что считает позором получение звания Народного артиста в возрасте 66 лет, сообщила «Газета.ру». Понаровская призналась, что чувствует себя неловко из-за того, что звание ей дали не на пике популярности.