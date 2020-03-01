Блогер рассказала о самочувствии после инцидента в банном комплексе в Москве

Москва, 1 марта. Блогер Екатерина Диденко рассказала о своем самочувствии после происшествия в банном комплексе в Москве.

Накануне в одном из банных комплексов российской столицы произошла трагедия, унесшая жизни трех человек. Блогер Екатерина Диденко праздновала свой День рождения в компании друзей.

По предварительным данным, в бассейн засыпали значительную массу сухого льда, что привело к опасной для человеческой жизни химической реакции. Гости, находившиеся в бассейне, потеряли сознание из-за обильного попадания дыма и начали тонуть. В числе погибших оказался супруг именинницы Валентин.

На вопрос о состоянии своего здоровья Екатерина призналась, что чувствует себя плохо.

«Я? Плохо», — сказала девушка в беседе с РЕН ТВ.

Она добавила, что успела пообщаться только с одним человеком, пострадавшим в результате инцидента.

«Я говорила только с одним человеком, который не в реанимации. Я не знаю, что с остальными», — сказала блогер.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи уже провели допрос сотрудников банного комплекса. Обстоятельства ЧП выясняются. Ранее стала известна причина смерти жертв банной вечеринки в Москве.

«Неустановленные лица из числа посетителей банного комплекса поместили в бассейн точно неустановленное количество сухого льда», — пишет RT со ссылкой на собственный источник в полиции.

Непосредственной причиной смерти стало попадание воды в легкие, а не отравление.

Ранее стали известны подробности вечеринки, обернувшейся смертью троих людей. Оказалось, что муж обещал устроить супруге сюрприз.