Правительство Украины ужесточило выезд своих граждан в РФ

Киев, 1 марта. Украина ввела новые правила выезда в Россию для своих граждан. С сегодняшнего дня они смогут пересекать российско-украинскую границу лишь при предъявлении загранпаспорта.

Данное решение было принято правительством Украины еще в декабре 2019 года. По словам руководства страны, данные изменения вводятся из-за якобы «угроз» национальной безопасности и «агрессии против Украины».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что контроль на границе по внутренним паспортам является «девятью кругами бюрократического ада», а премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что проверка граждан Украины, выезжающих в Россию по загранпаспортам должна ускориться.

В правительстве Украины также заверили, что нововведения помешают покинуть страну нарушителям закона и должникам, а также держателям поддельных паспортов и свидетельств о рождении.

«Отныне пограничники быстро и без помех получат полную картину того, кто оставляет государство и с чем», – цитирует ТАСС главу украинского МИД.

При этом стоит отметить, что возвращаться обратно украинцы смогут по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. В России же по-прежнему приезжие смогут оформлять все необходимые документы по украинскому документу.

Напомним, несмотря на некоторое потепление отношений между Киевом и Москвой, путешествие из России на Украину по-прежнему нельзя назвать легкой прогулкой для граждан РФ. Такая поездка по-прежнему стоит массы сил, нервов, денег и здоровья. Ранее в этом лично убедился корреспондент Федерального агентства новостей.