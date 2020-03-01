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Вступил в силу закон, разрешающий ввоз медикаментов с наркотическими веществами в Россию

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Вступил в силу закон, разрешающий ввоз медикаментов с наркотическими веществами в Россию

Москва, 1 марта. Вступил в силу закон, разрешающий ввоз медикаментов с наркотическими веществами на территорию РФ. Нормативный акт определяет порядок взаимозаменяемости лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Соответствующая группа медикаментов будет использоваться в индивидуальном порядке для помощи отдельным пациентам.

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» 28 декабря 2019 года.

Следует отметить, что в конце минувшего года проблема оборота незарегистрированных лекарств остро стала в России. Многие граждане посчитали несправедливым возбуждение уголовного дела в отношении Елены Боголюбовой, заказавшей транквилизатор «Фризиум» для сына.

Ранее RT сообщала об испытании в России двух новых препаратов для лечения редких болезней.

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