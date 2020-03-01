Знакомые блогера-фармацевта рассказали детали смертельной вечеринки в бане

Москва, 1 марта. Знакомые аптечного блогера-фармацевта Екатерины Диденко рассказали подробности смертельной вечеринки, на которой организаторы бросили в бассейн 25 килограмм сухого льда. По словам знакомых Диденко, в большинстве своем другими участниками праздника были такие же блогеры, выставлявшие всю свою жизнь напоказ.

На вечеринке, организованной в честь 29-летия Екатерины, собралось около 18 человек. Всеми деталями праздника гости делились в прямом эфире в Instagram. По словам одной из подписчиц Екатерины, о намечающемся дне рождении все знали заранее.

«Несколько дней назад она сама рассказывала в сториз, что планирует отметить праздник нестандартно в бане. Признавалась, что ее муж Валентин приготовил ей подарок», – рассказывает подписчица.

На видео, опубликованном Диденко в Instagram, был снят тяжелый мусорный мешок. Как пояснила блогер, это «подарок от Вали». Предположительно, в мешке хранился сухой лед, который на празднике бросили в бассейн.

По словам знакомой Екатерины Диденко, на мероприятии собрались гости, познакомившиеся в соцсетях.

«Это была блогерская вечеринка. Собрались люди, у которых вся жизнь напоказ. Большинство из них давно общаются друг с другом, во всяком случае, часто появляются в совместных сториз», – объясняет знакомая блогера-фармацевта.

Все гости были объединены одной тематикой – показом своей жизни, подробности о которой интересны всем. Живут они за счет рекламы, пишет «Московский Комсомолец»

Напомним, ранее несколько человек получили смертельные химические ожоги во время вечеринки в одном из московских банных комплексов. Супруг именинницы Екатерины Диденко высыпал в бассейн 25 кг сухого льда, это и стало причиной отека легких у гостей праздника. Как сообщает следствие, причинами ожогов и отеков стали испарения диоксида углерода в результате реакции сухого льда с водой.

Трое человек, в том числе и инициатор эксперимента, скончались. Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводится проверка, и выясняются все обстоятельства трагедии.