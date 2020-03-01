Фильм «Дау. Наташа» получил приз за операторскую работу на Берлинском кинофестивале

Берлин, 1 марта. Российский Фильм «Дау. Наташа» получил «Серебряного льва» за операторскую работу на Берлинском кинофестивале. Об этом сообщается на сайте Берлинале. Оператор фильма — Юрген Юргес из Германии.

Фильм «Дау. Наташа» посвящен знаменитому советскому физику лауреату Нобелевской премии Льву Ландау. В российском прокате появились шесть эпизодов картины из десяти. Еще четыре части были запрещены из-за материалов порнографического характера.

Кинокритики встретили фильм неоднозначно.

«Смотреть на все это совершенно ужасно, но еще больше угнетает растерянность, которую этот фильм вызывает после получаса просмотра. К чему все это? Зачем эти болтовня, пьянство и крики, зачем эта жестокость?», — пишет Berliner Morgenpost.

Ранее стало известно, что главный приз Берлинского кинофестиваля, «Золотого льва», получила картина «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа. Философский фильм о четырех мужчинах, ставших перед сложным жизненным выбором.

Сам Мохаммад Расулоф не сумел прибыть на награждение. Иранские власти запретили ему выезд из страны, передает «Газета.ru».

Также сообщалось, что режиссер Владимир Хотиненко высказался о перспективах развития детско-юношеского кино в России

«В последнее время это главная тема у нас в группе, потому что детско-юношеское кино умерло как жанр. Вы его просто не найдете. Из-за этого потерялись и специалисты», — считает Хотиненко.

Режиссер выразил надежду на скорейшее возрождение жанра. По его мнению, для этого потребуется несколько лет.