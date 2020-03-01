Савичева раскритиковала реакцию блогера Диденко на трагедию в бане

Москва, 1 марта. Российская певица Юлия Савичева прокомментировала поведение аптечного блогера-фармацевта Екатерины Диденко, которая ранее устроила в московском банном комплексе вечеринку, окончившуюся трагедией.

Праздник Диденко организовала в честь своего 29-летия. Во время мероприятия участники высыпали 25 килограммов сухого льда в бассейн, после чего несколько гостей прыгнули туда. Из-за начавшейся химической реакции и выделения углекислого газа трое человека скончались, в том числе муж Диденко.

«Скажите мне, как в головах этой семьи вообще могла зародиться идея кинуть в бассейн 25 кг сухого льда, да еще и искупаться в этом аду? И все ради красивой картинки или видео в Интернет!» – прокомментировала Юлия Савичева.

Она также отметила, что оказалась в «большем шоке» после того, как увидела, что после трагедии Диденко продолжила снимать себя, рассказывая о смерти супруга.

«Не дай бог, если бы у кого-нибудь произошло горе в семье, как можно представить себе, что, находясь в таком шоке и стрессе, вы берете камеру и начинаете себя снимать?» – написала певица в своем Instagram.

Она отметила, что, по ее мнению, подобные люди не понимают, где и в каком мире они находятся. Они потеряли чувство реальности и нормальной жизни. Савичева заявляет, что данный инцидент стал для нее примером того, как Интернет «проглатывает людей в свою пучину безответственности и вакханалии».

«Люди гонятся за хайпом любыми способами. И даже, когда в результате происходит непоправимое, они просто не могут остановиться», – пишет она.

В конце поста Савичева выразила соболезнования семьям погибших и высказала надежду, что данная ситуация заставит многих блогеров задуматься о том, что они делают.