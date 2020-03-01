Симоньян заявила о нападении на трех сотрудников RT в Анкаре

Анкара, 1 марта. Неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам RT в Анкаре. Об этом сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, журналистам угрожали за то, что они «работают на русских».

«К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских», — пишет журналистка на своем telegram-канале.

Она также задалась вопросом о том, как нападавшие узнали адреса проживания не самых публичных сотрудников издания.

В декабре 2019 года российские журналисты столкнулись с угрозами о возбуждении уголовных дел в Эстонии. В пресс-службе МИА «Россия сегодня» назвали действия Таллина вопиющим произволом и пообещали обратиться за помощью в компетентные международные организации, напоминает «Газета.ru».