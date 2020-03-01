Союз журналистов РФ обвинил Эстонию в нарушении свободы слова после отмены визы Захарову

Москва, 1 марта. Эстония грубо нарушила свободу слова, отменив визу корреспонденту газеты «Известия» Андрею Захарову. Такое заявление сделал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Шафир подчеркнул, что реакция Таллина связана с неприятием смелых взглядов журналиста на политические вопросы.

«Необходимо иметь в виду, что страны Балтии за последние годы стали лидерами по числу нарушений прав российских журналистов, таких как закрытие офисов, выдворение и задержание, лишение виз», — цитирует Шафира ТАСС.

Ранее эстонские власти заявили о территориальных претензиях к России. Глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сослался на Тартуский мирный договор. Таллин претендует на часть Псковской и Ленинградской областей. Москва неоднократно подчеркивала необоснованность этих притязаний.

«Газета.ru» напоминает, что Тартуский мирный договор был подписан в 1920 году.