Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Люксембурге

Люксембург, 1 марта. Врачи в Люксембурге зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-2019, который в конце прошлого года возник в китайском городе Ухань и распространился по миру.

В настоящее время подробности о первом заразившемся неизвестны. На данный момент власти европейской страны ожидают результатов повторного исследования, сообщает РИА Новости.

Напомним, по последней информации, число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек. Соответствующие данные приводит Комитет здравоохранения Китая. С начала эпидемии в КНР умерли более 2,8 тысячи человек, заболели более 79,2 тысячи.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Официальный Пекин присвоил новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения также дала название вирусу — COVID-19.

Ранее в американском штате Вашингтон умер первый человек от коронавируса. До этого Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил о 62 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в государстве, пишет «Газета.ru».