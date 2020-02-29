Фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа завоевал «Золотого медведя»

Берлин, 29 февраля. Фильм «Зла не существует» режиссера Мохаммада Расулофа взял первый приз на Берлинском кинофестивале. Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии.

Над производством фильма трудились кинематографисты из Чехии, Ирана и Германии. В центре внимания ленты — свобода и связанные с ней нравственные проблемы.

Повествование ведется от имени четырех мужчин. Над первым довлеет тайна, которой он не может поделиться даже с самыми близкими людьми. Второму предстоит убить человека, но он не может преступить через свои убеждения. Третий герой хотел связать судьбу с любимой девушкой, однако обстоятельства заставили его изменить свое решение. Наконец, четвертый герой, врач, отказался от своей профессии, которой предпочел затворнический образ жизни.

«Газета.ru» отмечает, что сам Мохаммад Расулоф не сумел прибыть на церемонию вручения по политическим причинам. Ему запрещено покидать Иран и заниматься кинематографом.

В номинации «лучший документальный фильм» победила картина «Облученные» от режиссера Рити Панха. Лучшим актером признан Элио Джермано за свою работу в фильме «Я хотел спрятаться». Лучшей актрисой стала Паула Бер за роль в фильме «Ундина».

Также стало известно, что в Берлинале примут участие сразу три российских режиссера. Владимр Кочарян представит картину «Искусство кино». На фестивале также будут показаны работы отечественных режиссеров-документалистов: «Леха online» и «Про рок» от Евгения Григорьева, а также «Рождество» и «Хроники ртути» от Александра Кулака.