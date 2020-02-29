Гаспарян заявил, что участниками марша Немцова должны заниматься психиатры

Москва, 29 февраля. Российский журналист Армен Гаспарян прокомментировал марши Немцова, которые ранее прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Участникам данных мероприятий должны ставить диагноз врачи-психиатры, поскольку политические эксперты здесь бессильны, заявил он.

По словам Гаспаряна, только медики способны понять, почему вообще акция памяти неоднозначного и не самого популярного политика превратилась в «сборище всех врожденных олигофренов».

«Я вел прямой эфир два с половиной часа, я видел все то, что там происходило. Здесь нельзя говорить о какой-то политической составляющей, здесь нужно говорить об очень острой степени поражения мозга», – заявил общественный деятель в интервью изданию «Слово и Дело».

Он также прокомментировал появление на марше людей с флагами Украины и Евросоюза. Напомним, вместо марша памяти и организованного дня скорби 29 февраля в Москве прошла обычная политическая демонстрация с лозунгами, баннерами и выкриками. Кроме того, для привлечения внимания организаторы шествия вовлекли в него фриков и людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Это касается не только тех, кто пришел на марш с флагами Украины и ЕС, ровно то же самое относится ко всем этим трансгендерам, феминисткам, гомосексуалистам, левым фронтам и вот всему этому шлаку, который сегодня там собрался. Ставить здесь диагноз должны врачи-психиатры, политические эксперты здесь бессильны», – заявил Гаспарян.

Стоит отметить, что люди, называющие себя сторонниками, сподвижниками и даже продолжателями дела Немцова, используют смерть политического деятеля исключительно как революционный инструмент.

В Москве марш по данным МВД столицы, посетили около 10 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — в разы меньше.