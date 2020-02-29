Трамп заявил о «незамедлительном» выводе войск США из Афганистана

Вашингтон 29 февраля. Президент США Дональд Трамп сказал, что американские войска будут незамедлительно выведены с территории Афганистана. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о выполнении требования соглашения, заключенного между Штатами и радикальной организацией «Талибан»1 (запрещена в РФ).

«Сегодня. Это начнется незамедлительно», – цитирует Трампа РИА Новости.

Напомним, сегодня в Дохе состоялось подписание мирного соглашения между США и «Талибаном». В соответствии с договоренностями, Вашингтон обязуется сократить военное присутствие в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в ближайшие 135 дней. Полный вывод сил Пентагона должен пройти в течение последующих 14 месяцев. «Талибан» со своей стороны гарантировал соблюдение перемирия.

1 Организация запрещена на территории РФ.