Военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Ракка, Алеппо и Хасака в Сирии

Дамаск, 29 февраля. Военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Ракка, Алеппо и Хасака в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Глава ЦПВС РФ добавил, что российская авиация осущесвтила патрулирование по маршрутам Камышлы — Телль-Эш-Шур-Гарби — элеватор «Алия» — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром «Камышлы».

Накануне Россия и Турция провели очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Москва и Анкара подчеркнули нацеленность на снижение напряженности в регионе. Российское внешнеполитическое ведомство указало на необходимость совместными усилиями бороться с международным терроризмом.

«С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности «на земле» при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся», — цитирует RT заявление МИД РФ.

Также сообщалось об очередном патрулировании в провинции Алеппо российскими военнослужащими.