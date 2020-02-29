Подписчики раскритиковали Пугачеву за неудачное фото

Москва, 29 февраля. Российская эстрадная певица Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram новое фото. Снимок, где Примадонна запечатлена без макияжа и в домашней одежде, вызывал бурную критику у ее подписчиков.

На новой фотографии Пугачева крепко обнимает свою дочь Лизу. Ранее дети певицы вместе с отцом Максимом Галкиным на несколько недель улетали в Италию на горнолыжный курорт. Когда дочь и сын вернулись домой, мама заключила их в объятья.

«Счастье в надежных руках», – подписала фотографию Алла Пугачева.

Однако теплое семейное фото вызвало критику некоторых подписчиков. Они посчитали, что снимок неудачно обработан, на нем плохой ракурс и посоветовали больше не выкладывать такие фотографии.

«Жуткое фото», «У мамы видок конечно», «Очень неудачная фотка для того, чтобы показать, что счастье в надежных руках. Как будто вы ей закрыли рот и душите», – прокомментировали подписчики Пугачевой.

Вместе с тем, другие фанаты певицы встали на ее защиту и заявили, что Алла Пугачева прекрасно выглядит для своих 70 лет.

Напомним, ранее певица в очередном интервью рассказала о своих пластических операциях. По словам певицы, из-за того, что ей противопоказан общий наркоз, она прибегала лишь к «маленьким подтяжкам». По ее утверждению, своей внешностью она обязана лишь хорошим генам, пишет «Газета.ru».