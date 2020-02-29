Матвейчев: «Скорбящие» на марше Немцова бандеровцы были заказчиками его убийства

Москва, 29 февраля. Появление флагов Украины и Евросоюза на марше в честь Бориса Немцова выглядит вполне уместно. Такое мнение высказал политолог и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. Специалист отметил, что Немцов принимал активное участие в обоих Майданах на Украине.

«Немцов на двух Майданах танцевал. Поддерживал, ходил с ленточками, как один из самых поддерживающих революционеров, националистов-бандеровцев», — сказал Матвейчев.

Он также указал на заметное падение интереса людей к фигуре Немцова и маршам в его честь. На пике активности шествие собрало около 30 тысяч человек. С тех пор число участников мероприятия падает. В 2020 году по данным МВД на марш вышло десять тысяч митингующих. Поэтому организаторы пытаются увязать марш с различными политическими лозунгами.

Матвейчев напомнил, что в убийстве политика не обошлось без украинского следа.

«У девушки Немцова украинские корни. Подруга, с которой он гулял тогда по мосту, вывела его под пулю убийцы тоже с Украины. Скорее всего, украинские спецслужбы это и организовали. Наняли киллеров, потому что хотели Майдан у нас тоже устроить. Значит «скорбящие» по Немцову одновременно прославляют его убийц», — заключил политолог.

Накануне экс-помощник Немцова объяснил, почему марши в честь политика производят на него негативное впечатление. Михаил Конев считает, что организаторами шествия движут исключительно политические амбиции, а вовсе не желание почтить память. Кроме того, Немцов вряд ли поддержал бы их лозунги.

«А сейчас зачем использовать людей, которые пришли почтить его память? Чтобы удовлетворить свои политические амбиции?», — цитирует Конева RT.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал привлечение детей к маршу в честь Немцова.