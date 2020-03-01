Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ
  /  Обновлено: 

Печальная годовщина Евромайдана. Тема недели. ФАН-ТВ

156
0 Оставить комментарий

День рождения — грустный праздник. Особенно если это шестая годовщина Евромайдана. В конце февраля по результатам соцопроса, проведенного на Украине «оранжевым» Центром имени Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы», 23% респондентов назвали вещи своими именами — государственным переворотом. Лишь 45,5% украинцев до сих пор веруют в окутанную мифами «Революцию достоинства».

Однако, по иронии судьбы, именно в разгар майданной ностальгии Незалежная продемонстрировала полную утрату этого самого достоинства. В красивую дату 20.02.2020 население Украины устроило «корономайдан» против своих же соотечественников, эвакуированных из китайского города Ухань, где воцарился Covid-19. На Львовщине псевдопатриоты блокировали госпиталь, куда, по слухам, должны были привезти на карантин группу из Поднебесной.

На Тернопольщине всю ночь под дождем неистово молились к Богородице, требуя не допустить в местный санаторий братьев и сестер, оказавшихся в беде. А жители Новых Санжар в Полтавской области и вовсе вступили в бой с нацгвардией и со звериным остервенением забросали камнями автобусы с прибывшими из Ухани земляками и иностранцами. В итоге среди «поднебесной сотни», от которой, как от чумы, шарахались приверженцы европейских ценностей, заболевших не оказалось. Диагноз впору ставить самим жертвам евроинтеграции: тотальное расчеловечивание.

Печальная годовщина Евромайдана. Тема недели. ФАН-ТВ

Охоту на ведьм, характерную для Средневековья, а не для страны, стремящейся в Евросоюз, сразу же окрестили днями позора на Украине. Толерантный Запад, всегда покрывавший грехи своего «славянского сына полка», в недоумении. И даже попытки президента страны Владимира Зеленского свалить всю вину за невиданное мракобесие на провокаторов (по его выражению, «вирусологов в спортивных костюмах»), потерпели фиаско, когда сами местные жители объяснили «слуге народа» причину своей агрессии — элементарное опасение за здоровье односельчан. И весь этот суд Линча — результат недоверия к пришедшей в упадок медицине. С 1 апреля на Украине резко урезано бюджетное финансирование здравоохранения, и уже сейчас в отрасли начались сокращения персонала и закрытие больниц.

«Тут налицо недоверие к Минздраву, который не смог внятно объяснить, что врачи способны защитить жителей от вируса и надежно провести карантин. А все потому, что после проведенной ранее медицинской реформы люди просто не верят руководству Минздрава, и из-за этого появились опасения. Теперь украинцы думают, что это может привести к каким-то серьезным последствиям для них», — сказал Юрий Бойко, депутат Верховной рады.

На фоне эпидемий кори, туберкулеза и ВИЧ китайский коронавирус способен банально «добить» Украину. Страна и без того на ладан дышит. Рост бедности и десятикратное повышение тарифов за коммуналку, заоблачные ценники в магазинах и пенсии ниже прожиточного минимума, помолодевшая безработица и ренессанс криминала в духе лихих 90-х, падение уровня образования синхронно с курсом гривны и заматеревшая коррупция — приметы постмайданной Украины имеют мало общего с вожделенной картинкой их светлого европейского будущего, которую так живо рисовал шоколадный король Порошенко. При нем действительно вступил в силу долгожданный безвиз, но вот обернулся он массовым исходом трудоспособного населения в Старый Свет. Как минимум 10% жителей Украины как ветром сдуло. И теперь за страной закрепился стойкий образ европейской служанки.

Печальная годовщина Евромайдана. Тема недели. ФАН-ТВ

Майдан катком прошелся по экономике некогда богатой советской республики. Украинский ВВП на четверть меньше, чем во времена Януковича, экспорт продукции упал примерно на 20%, а государственный долг увеличился на 10 млрд долларов и достиг 84 млрд. В довесок к этому новый закон о земле может привести к продаже с молотка национального достояния Украины — бесценного чернозема. Самой бедной стране Европы потребуются десятилетия, чтобы, по крайней мере, приблизится к экономическому уровню соседей. А ведь сразу после Майдана новая власть обещала наивной публике сходу догнать по всем показателям самые развитые страны цивилизованного мира. Но вместо этого Украина потеряла и то, что имела. Согласно оценкам экспертов, Киев утратил контроль над 6% территорий.

Печальная годовщина Евромайдана. Тема недели. ФАН-ТВ

«Одесская Хатынь» стала точкой невозврата: на Донбассе война, Крым безвозвратно потерян. И даже установленный в этом году президентом Зеленским «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» не изменит исторической данности: шесть лет назад в ходе всенародного референдума крымчане практически единогласно проголосовали за возвращение полуострова в родную российскую семью. Майдан наши общие духовные скрепы скрутил в дугу. Чего только стоила эпопея Порошенко с Томосом об автокефалии, давшим зеленый свет самозванцам в рясах.

«Зачем нужно было разрушать единство Русской православной церкви? Эта самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на самом деле полная, она и до сих пор была полная, в том числе с точки зрения избрания иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Московский патриархат никак не влиял и до сих пор не влияет на избрание иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?» — ответил Владимир Путин в интервью ТАСС.

Порождение кровавого госпереворота, Петр Порошенко действовал по принципу «разделяй и властвуй». Его предшественник Виктор Янукович уверен, что Майдан даже спустя шесть лет продолжает по инерции разделять страну. Об этом незаконно свергнутый президент Украины заявил в своем обращении к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.

«Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными стали нормой жизни», — говорится в обращении Виктора Януковича.

Тем не менее, Янукович уверен: приход к власти Владимира Зеленского может изменить будущее Украины к лучшему. Ведь его первые шаги дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Ветер перемен в годовщину Евромайдана впервые без Порошенко действительно ощущается. Не прошло и года после инаугурации, как Владимир Зеленский встретился со своим российским коллегой и тезкой Путиным, что было немыслимо в эпоху конфетного олигарха. Новый президент клялся положить конец гражданской войне на Донбассе, и процесс пошел: подписана «формула Штайнмайера», исторический саммит в нормандском формате стал политической сенсацией 2019-го, разведены силы и средства на линии соприкосновения. Наконец, состоялся обмен пленными по принципу «всех на всех».

Печальная годовщина Евромайдана. Тема недели. ФАН-ТВ

По сути, невиданный прорыв в сравнении с русофобской риторикой пробандеровской партии войны. Явная оттепель несмотря на отдельные атавизмы, доставшиеся в наследство от прежнего режима. В шестую годовщину некогда распиаренного Евромайдана со всех телеэкранов страны звучали не оды «Небесной сотне», а все больше разоблачения и покаянные речи, в том числе и о лжеканонизации липовых героев, не имеющих ни малейшего отношения к попавшим под пули. И если раньше ответственность за гибель мирных митингующих на Майдане возлагали на Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», то теперь сняты маски с вооруженных участников Евромайдана, открывших стрельбу в феврале 2014 года, что и спровоцировало бойню в сердце Киева. Даже боевики дали признательные показания.

Впервые глава Верховной рады официально выразил соболезнования всем погибшим на Майдане, в том числе и семьям сотрудников милиции. Активно обсуждается вопрос об отмене закона об амнистии активистов цветного госпереворота. Публичными стали факты и доказательства финансирования фондом Сороса «Возрождение» лиц, причастных к фальсификации дел Майдана, скроенного по лекалам мировых протестов.

Печальная годовщина Евромайдана. Тема недели. ФАН-ТВ

Мифы и легенды новой Украины развенчаны. В обществе — разочарование и горечь. В качестве неприятного послевкусия — сотня маргиналов на печально известной площади в годовщину Евромайдана. Быть сопричастным кровавым делам давно минувших дней больше немодно. Украина, покинув берег свой родной, так и не смогла войти в «европейский гарем» и стать вассалом НАТО.

«Украина может существовать как целостное государство только при одном условии: если она не будет отталкиваться от России, если она не будет плевать в свою историю, если она не будет подрубать собственные корни. То есть Украина как некая особенность России, как Россия, но немножко другая, чуть-чуть, особенная, вот в таком состоянии Украина только и может быть сохранена. Как только Украина отказывается от своей «русскости», от своей истории, от корней, от родственных связей, неминуемо начинается тот самый процесс деградации, который, безусловно, закончится распадом и уничтожением украинского государства», — уверен Николай Стариков, писатель и общественный деятель.

Осталось только заменить школьные учебники по истории о липовой «Одиссее» всемогущих укров и героизации Бандеры с Шухевичем, восстановить в правах великий могучий русский язык и, глядишь, новое поколение украинцев избавится от вируса бешенства, привитого на Майдане любезными тетушками из Госдепа, раздававшими шесть лет назад наивным киевлянам нехитрые печеньки с душком оранжевой революции.

Новости партнеров

Новости партнеров