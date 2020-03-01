Печальная годовщина Евромайдана. Тема недели. ФАН-ТВ

День рождения — грустный праздник. Особенно если это шестая годовщина Евромайдана. В конце февраля по результатам соцопроса, проведенного на Украине «оранжевым» Центром имени Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы», 23% респондентов назвали вещи своими именами — государственным переворотом. Лишь 45,5% украинцев до сих пор веруют в окутанную мифами «Революцию достоинства».

Однако, по иронии судьбы, именно в разгар майданной ностальгии Незалежная продемонстрировала полную утрату этого самого достоинства. В красивую дату 20.02.2020 население Украины устроило «корономайдан» против своих же соотечественников, эвакуированных из китайского города Ухань, где воцарился Covid-19. На Львовщине псевдопатриоты блокировали госпиталь, куда, по слухам, должны были привезти на карантин группу из Поднебесной.

На Тернопольщине всю ночь под дождем неистово молились к Богородице, требуя не допустить в местный санаторий братьев и сестер, оказавшихся в беде. А жители Новых Санжар в Полтавской области и вовсе вступили в бой с нацгвардией и со звериным остервенением забросали камнями автобусы с прибывшими из Ухани земляками и иностранцами. В итоге среди «поднебесной сотни», от которой, как от чумы, шарахались приверженцы европейских ценностей, заболевших не оказалось. Диагноз впору ставить самим жертвам евроинтеграции: тотальное расчеловечивание.

Охоту на ведьм, характерную для Средневековья, а не для страны, стремящейся в Евросоюз, сразу же окрестили днями позора на Украине. Толерантный Запад, всегда покрывавший грехи своего «славянского сына полка», в недоумении. И даже попытки президента страны Владимира Зеленского свалить всю вину за невиданное мракобесие на провокаторов (по его выражению, «вирусологов в спортивных костюмах»), потерпели фиаско, когда сами местные жители объяснили «слуге народа» причину своей агрессии — элементарное опасение за здоровье односельчан. И весь этот суд Линча — результат недоверия к пришедшей в упадок медицине. С 1 апреля на Украине резко урезано бюджетное финансирование здравоохранения, и уже сейчас в отрасли начались сокращения персонала и закрытие больниц.

«Тут налицо недоверие к Минздраву, который не смог внятно объяснить, что врачи способны защитить жителей от вируса и надежно провести карантин. А все потому, что после проведенной ранее медицинской реформы люди просто не верят руководству Минздрава, и из-за этого появились опасения. Теперь украинцы думают, что это может привести к каким-то серьезным последствиям для них», — сказал Юрий Бойко, депутат Верховной рады.

На фоне эпидемий кори, туберкулеза и ВИЧ китайский коронавирус способен банально «добить» Украину. Страна и без того на ладан дышит. Рост бедности и десятикратное повышение тарифов за коммуналку, заоблачные ценники в магазинах и пенсии ниже прожиточного минимума, помолодевшая безработица и ренессанс криминала в духе лихих 90-х, падение уровня образования синхронно с курсом гривны и заматеревшая коррупция — приметы постмайданной Украины имеют мало общего с вожделенной картинкой их светлого европейского будущего, которую так живо рисовал шоколадный король Порошенко. При нем действительно вступил в силу долгожданный безвиз, но вот обернулся он массовым исходом трудоспособного населения в Старый Свет. Как минимум 10% жителей Украины как ветром сдуло. И теперь за страной закрепился стойкий образ европейской служанки.

Майдан катком прошелся по экономике некогда богатой советской республики. Украинский ВВП на четверть меньше, чем во времена Януковича, экспорт продукции упал примерно на 20%, а государственный долг увеличился на 10 млрд долларов и достиг 84 млрд. В довесок к этому новый закон о земле может привести к продаже с молотка национального достояния Украины — бесценного чернозема. Самой бедной стране Европы потребуются десятилетия, чтобы, по крайней мере, приблизится к экономическому уровню соседей. А ведь сразу после Майдана новая власть обещала наивной публике сходу догнать по всем показателям самые развитые страны цивилизованного мира. Но вместо этого Украина потеряла и то, что имела. Согласно оценкам экспертов, Киев утратил контроль над 6% территорий.

«Одесская Хатынь» стала точкой невозврата: на Донбассе война, Крым безвозвратно потерян. И даже установленный в этом году президентом Зеленским «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» не изменит исторической данности: шесть лет назад в ходе всенародного референдума крымчане практически единогласно проголосовали за возвращение полуострова в родную российскую семью. Майдан наши общие духовные скрепы скрутил в дугу. Чего только стоила эпопея Порошенко с Томосом об автокефалии, давшим зеленый свет самозванцам в рясах.

«Зачем нужно было разрушать единство Русской православной церкви? Эта самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на самом деле полная, она и до сих пор была полная, в том числе с точки зрения избрания иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Московский патриархат никак не влиял и до сих пор не влияет на избрание иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?» — ответил Владимир Путин в интервью ТАСС.

Порождение кровавого госпереворота, Петр Порошенко действовал по принципу «разделяй и властвуй». Его предшественник Виктор Янукович уверен, что Майдан даже спустя шесть лет продолжает по инерции разделять страну. Об этом незаконно свергнутый президент Украины заявил в своем обращении к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.

«Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными стали нормой жизни», — говорится в обращении Виктора Януковича.

Тем не менее, Янукович уверен: приход к власти Владимира Зеленского может изменить будущее Украины к лучшему. Ведь его первые шаги дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Ветер перемен в годовщину Евромайдана впервые без Порошенко действительно ощущается. Не прошло и года после инаугурации, как Владимир Зеленский встретился со своим российским коллегой и тезкой Путиным, что было немыслимо в эпоху конфетного олигарха. Новый президент клялся положить конец гражданской войне на Донбассе, и процесс пошел: подписана «формула Штайнмайера», исторический саммит в нормандском формате стал политической сенсацией 2019-го, разведены силы и средства на линии соприкосновения. Наконец, состоялся обмен пленными по принципу «всех на всех».

По сути, невиданный прорыв в сравнении с русофобской риторикой пробандеровской партии войны. Явная оттепель несмотря на отдельные атавизмы, доставшиеся в наследство от прежнего режима. В шестую годовщину некогда распиаренного Евромайдана со всех телеэкранов страны звучали не оды «Небесной сотне», а все больше разоблачения и покаянные речи, в том числе и о лжеканонизации липовых героев, не имеющих ни малейшего отношения к попавшим под пули. И если раньше ответственность за гибель мирных митингующих на Майдане возлагали на Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», то теперь сняты маски с вооруженных участников Евромайдана, открывших стрельбу в феврале 2014 года, что и спровоцировало бойню в сердце Киева. Даже боевики дали признательные показания.

Впервые глава Верховной рады официально выразил соболезнования всем погибшим на Майдане, в том числе и семьям сотрудников милиции. Активно обсуждается вопрос об отмене закона об амнистии активистов цветного госпереворота. Публичными стали факты и доказательства финансирования фондом Сороса «Возрождение» лиц, причастных к фальсификации дел Майдана, скроенного по лекалам мировых протестов.

Мифы и легенды новой Украины развенчаны. В обществе — разочарование и горечь. В качестве неприятного послевкусия — сотня маргиналов на печально известной площади в годовщину Евромайдана. Быть сопричастным кровавым делам давно минувших дней больше немодно. Украина, покинув берег свой родной, так и не смогла войти в «европейский гарем» и стать вассалом НАТО.

«Украина может существовать как целостное государство только при одном условии: если она не будет отталкиваться от России, если она не будет плевать в свою историю, если она не будет подрубать собственные корни. То есть Украина как некая особенность России, как Россия, но немножко другая, чуть-чуть, особенная, вот в таком состоянии Украина только и может быть сохранена. Как только Украина отказывается от своей «русскости», от своей истории, от корней, от родственных связей, неминуемо начинается тот самый процесс деградации, который, безусловно, закончится распадом и уничтожением украинского государства», — уверен Николай Стариков, писатель и общественный деятель.

Осталось только заменить школьные учебники по истории о липовой «Одиссее» всемогущих укров и героизации Бандеры с Шухевичем, восстановить в правах великий могучий русский язык и, глядишь, новое поколение украинцев избавится от вируса бешенства, привитого на Майдане любезными тетушками из Госдепа, раздававшими шесть лет назад наивным киевлянам нехитрые печеньки с душком оранжевой революции.