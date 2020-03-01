Совфед одобрил увеличение маткапитала. Политика недели. ФАН-ТВ

Проект о резком росте штрафов ПДД пересмотрят, а регионы с тяжелой экономической ситуацией получат допфинансирование. На этой неделе Совфед одобрил законы о бесплатном детском питании и расширении маткапитала. Подробнее в выпуске «Политики недели».

Путин о поправках в конституцию и информационных технологиях

В среду 26 февраля Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию. По словам президента уже поступило свыше 900 предложений, большинство из которых посвящены социальным темам, политической реформе и обеспечению территориальный целостности России. На встрече обсудили поправки, касающиеся доступности медицины и развития бизнеса, сохранения этнокультурного разнообразия и недопустимости фальсификации истории, а также поправки, связанные с обеспечением безопасности личности при применении информационных технологий.

«К ведению Российской Федерации предполагается отнести и обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, при обороте цифровых данных. Мы приравниваем обеспечение безопасности личности к вопросам обороны и безопасности, подчеркивая значимость тех вызовов, которые стоят перед страной», — отметил Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Такой яркий пример того, для чего нам и нужны поправки, в данном случае поправки в конституцию. В связи с тем такая необходимость возникает, что раньше подобного регулирования практически не было. В связи с развитием информационных технологий встает ряд проблемных вопросов, которые мы, безусловно, должны решать», — считает Владимир Путин, президент РФ.

Путин так же отметил, что все поправки должны вступить в силу после подведения итогов общероссийского дня голосования, который состоится 22 апреля. Этот день планируют сделать оплачиваемым выходным.

Визит Мишустина в Курганскую область

На этой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил Курганскую область. Там он встретился с предпринимателями и общественниками, а также провел совещание, посвященное социально-экономическому положению края. Область входит в десятку регионов, где экономическая ситуация хуже, чем в других субъектах страны. Премьер поручил до 10 марта подготовить и внести в правительство индивидуальные программы по созданию условий опережающего роста в каждом из отстающих регионов, куда также входят Адыгея, Республика Алтай и Алтайский край, Калмыкия, Тува и Карелия, Чувашия, Марий Эл и Псковская область. Также Михаил Мишустин побывал в Курганской больнице скорой медицинской помощи, где капитального ремонта не проводилось более 40 лет.

«Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд. Я думаю, что мы по возвращении примем все меры, чтобы неотложно выделили средства из резервного фонда. По предварительным подсчетам, где-то около 200 млн рублей уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены для того, чтобы сделать здесь человеческий ремонт и купить необходимое оборудование», — сказал премьер-министр РФ.

Совет Федерации одобрил увеличение маткапитала

Совет Федерации на этой неделе одобрил закон о расширении материнского капитала. Согласно документу, при рождении или усыновлении первенца родители получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семье выплатят еще 150 тысяч. В сумме выплаты достигнут 616 617 рублей. Законопроект также сокращает с 15 до пяти дней срок выдачи сертификата и срок получения самих денег, с 30 до 10 дней соответственно. Также верхняя палата парламента одобрила закон о горячем питании в школах. Ученики начальных классов будут получать абсолютно бесплатные обеды не реже одного раза в день уже с 1 сентября этого года.

Минюст пересмотрит проект о штрафах ПДД

Министерство юстиции пересмотрит проект, предусматривающий резкий рост штрафов за нарушение правил дорожного движения — заявил на этой неделе замглавы ведомства Денис Новак.

«На сегодня уже совершенно точно можно сказать, что резкое увеличение штрафных санкций запросам общества не соответствует, в этом отношении проект будет изменен», — сказал Денис Новак, заместитель министра юстиции РФ.

Предложения в новый КоАП разрабатывались Министерством внутренних дел. Их цель — снижение смертности в результате аварий на дорогах. Новак отметил, что в первую очередь нужно развивать саму инфраструктуру: совершенствовать порядок размещения дорожных знаков и требований по установке камер видеофиксации. Замглавы Минюста также призвал улучшить процедуру обжалования постановлений о штрафах с помощью электронных средств.