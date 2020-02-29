Турецкие блокпосты в окрестностях Маарет ан-Нумана находятся в тылу САА

Дамаск, 29 февраля. Блокпосты турецких военных в окрестностях Маарет ан-Нумана находятся в тылу у Сирийской арабской армии.

Сообщается, что один из таких блокпостов был замечен на трассе Дамаск – Алеппо. Силы законного правительства Сирии, согласно договоренностям, не атакуют объекты с турецкими флагами.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась после наступления на позиции САА, предпринятого 27 февраля боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая входит в коалицию с запрещенной в РФ организацией «Джебхат ан-Нусра»1. Сирийская армия в ответ нанесла удары по экстремистам.

Возобновление боевых действий привело к гибели 36 турецких военных. Российские военные приняли меры для прекращения огня, чтобы раненых и убитых турецких солдат эвакуировали. Минобороны России отметило, что в конфликте не участвовали самолеты Военно-космических сил.

Ранее сообщалось, что ситуацию в Идлибе по телефону обсудили лидеры России и Франции. Президент РФ подчеркнул, что аспекты сирийского урегулирования будут рассмотрены на российско-турецкой встрече, передавало Федеральное агентство новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.