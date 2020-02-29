حصاد أخبار سوريا في 29 شباط/فبراير: تركيا تفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين ونيبينزيا يدلي ببيانا حول الوضع في إدلب

سوريا: الأمم المتحدة تدعو روسيا وتركيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقا في إدلب، وعقدت روسيا وتركيا مشاورات حول الوضع في الجمهورية العربية السورية، والسبب في ذلك هو تفاقم الوضع في إدلب السورية في الآونة الأخيرة

الأمم المتحدة تدعو روسيا وتركيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في إدلب

أعلنت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول إدلب إن الأمم المتحدة تدعو روسيا وتركيا إلى الالتزام بالاتفاقيات السابقة بشأن وقف إطلاق النار في إدلب

وقالت دي كارلو "إننا نحث روسيا وتركيا على الاعتماد على الاتفاقات السابقة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

عقد مساء أمس الجمعة اجتماع في مجلس الأمن الدولي لمناقشة تفاقم الوضع في إدلب السورية

تدهور الوضع في إدلب بحدة بعد أن شن إرهابيو جماعة التحرير الشام (المحظورة في الاتحاد الروسي) في 27 فبراير/شباط هجوما واسع النطاق على مواقع القوات الحكومية السورية. رد الجيش السوري على إطلاق النار،و حسب تقاريرRT ووفقا لمركز المصالحة بين الأطراف في منطقة الجمهورية العربية السورية، تعرض الجيش التركي، الذي لم يكن يجب أن يكون هناك، للنيران ونتيجة لذلك توفي 33 جنديا تركيا وأصيب 30 آخرون

في يوم الجمعة، شن الجيش التركي هجوما صاروخيا على مواقع الجيش العربي السوري، وتم قصف مواقع الجيش السوري من أراضي تركيا. خلال القصف استخدمت تركيا أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة T-122 «Sakarya»

نيبنزيا يؤكد على حق دمشق في الرد على هجمات الإرهابيين على أراضيها

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أنه من حق الجيش السوري الرد على هجمات الإرهابيين على الأراضي السورية

وأكد نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التصعيد في إدلب السورية أنه "من حق الجيش السوري بالطبع الرد على الهجمات والتصدي للإرهابيين

وتابع المندوب الروسي "لا يمكننا أن نحظر على الجيش السوري تنفيذ المطالب الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي حول محاربة الإرهاب بشتى أشكاله بلا هوادة، وذلك على الأراضي السورية

وأعرب نيبينزيا عن أسفه بما يتعلق بمقتل جنود أتراك، مشيرا إلى أن الاتزام بالاتفاقيات سيسمح بالهروب من مثل تلك الحوادث

روسيا وتركيا تناقشان الوضع في إدلب بعد التصعيد الأخير

عقدت روسيا وتركيا مشاورات حول الوضع في الجمهورية العربية السورية، في الفترة من 26 إلى 28 فبراير/شباط والسبب في ذلك هو تفاقم الوضع في إدلب السوري مؤخرا. وأعلن ذلك اليوم السبت من قبل وزارة الخارجيةالروسية

على الجانب الروسي، شارك في المفاوضات المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين. وترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال

اقترح المشاركون في اللقاءات عدة خطوات للحد من التوترات في سوريا، والتي تستند إلى اتفاقات سابقة بشأن إدلب

وقال تقرير وزارة الخارجية»على الجانبين، كان التركيز على الحد من التوتر «على الأرض» مع الاستمرار في الكفاح ضد الإرهابيين المعترف بهم على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي، وكذلك حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لجميع المحتاجين

تركيا تفتح حدودها مع الاتحاد الأوروبي أمام اللاجئين السوريين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا فتحت حدودها مع الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين

ووفقا للزعيم التركي، فإن ما لا يقل عن 18 ألف شخص قد عبروا الحدود بالفعل. وأدلى أردوغان ببيان في اسطنبول، كما بثت قناة «NYV».

لقد قلنا منذ فترة طويلة أننا لسنا ملزمين بقبول الكثير من اللاجئين. لقد وعدتمونا بالمساعدة، لكنكم لم تفعلوا شيئا، وبالأمس فتحنا حدودنا. لقد مر بالفعل 18 ألف لاجئ، واليوم، ربما، سيكون هناك ما بين 25 إلى 30 ألف لاجئ، ولن نغلق أبوابنا. لأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفي بكلمته «.