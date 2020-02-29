Путин обсудил с Макроном урегулирование ситуации в Идлибе

Москва, 29 февраля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что президенты стран уделили внимание урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Владимир Путин проинформировал президента Франции о принимаемых мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии. Затронуты также вопросы, касающиеся гуманитарной ситуации в этом районе», — заявили в пресс-службе.

Российский лидер высказал мнение, что детали деэскалации конфликта необходимо рассмотреть во время встречи с представителями Турции в Москве.

Обострение ситуации в Идлибе произошло 27 февраля, в этот день боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая входит в коалицию с запрещенной в РФ организацией «Джебхат ан-Нусра»1, предприняли наступление на территории, находящиеся под контролем Сирийской арабской армии (САА). Силы законного правительства Сирии ответили ударом по позициям экстремистов.

В результате возобновления боевых действий погибли 36 турецких военных. Российская сторона добилась прекращения огня, чтобы раненых и убитых солдат армии Турции смогли эвакуировать.

1 Организация запрещена на территории РФ.