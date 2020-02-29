Террористы ПНС уничтожили 11 транспортных средств Ливийской национальной армии

Триполи, 29 февраля. В результате атаки боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии было уничтожено 11 транспортных средств Ливийской национальной армии. Об этом сообщает местный телеканал LPC.

Военная техника была уничтожена после после атаки террористов ПНС, нарушивших перемирие. Боестолкновения произошли в районе лагеря четвертой бригады в населенном пункте Аль-Азизии.

عاجل | القوة المساندة غريان: تدمير 11 آلية لمليشيات حفتر أثناء مهاجمتها العزيزية. pic.twitter.com/7Dh5eLHXmk — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) February 29, 2020

Напомним, ранее об атаке заявил представитель боевиков ПНС Ливии Мухаммад Кануну. Кроме того, после в Сети появились сообщения о турецком беспилотнике, направляющемся к городу.

До этого в пятницу ЛНА отбила одну из крупнейших воздушных атак на Триполи. По словам командира штаба Западного командования ЛНА Мабрука аль-Газви, при «беспилотной атаке» одновременно использовалось шесть турецких дронов.