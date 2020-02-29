Общественный транспорт в Люксембурге стал бесплатным

Люксембург, 29 февраля. Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом. С сегодняшнего дня за билет на проезд в автобусе, трамвае или поезде не надо будет платить ни местным жителям, ни приезжим. Однако теперь плата за транспорт будет включена в налоги.

Решение об отмене платы за проезд было принято коалиционным правительством во главе с премьер-министром Ксавье Беттелем. Причиной тому стала проблема загруженности дорог. В столице проживает шестая часть населения всей страны, однако ежедневно на работу туда приезжают сотни тысяч человек из соседних стран. Из-за этого улицы города встают в пробках.

Отмену оплаты проезда в Люксембурге отпразднуют массовыми гуляниями, которые пройдут на вокзалах. Однако стоит отметить, что для бюджета страны стоимость проекта составит €41 млн в год. Эту сумму планируется возмещать за счет налогов, потому транспорт стал бесплатным условно, сообщает ТАСС.

Ранее в Люксембурге действовал бесплатный проезд для детей и студентов. С 29 февраля в общественном транспорте билеты не потребуются, но правительство попросило граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. На трамвайных линиях уже убрали автоматические билетные кассы. Платным остается только проезд в первом классе, пишет «Газета.ru».