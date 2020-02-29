Соловьев возмутился нападением участников марша Немцова на журналиста «России 1» Красиенко

Проходивший 29 февраля марш памяти Бориса Немцова стал вместилищем для многих скандалов: пришедшие попиариться на смерти известного политика «несогласные» притащили на шествие своих грудных детей, а также флаги Украины и ЕС. А когда корреспондент телеканала «Россия 1» Ярослав Красиенко начал вести репортаж с места событий, его тут же обступила агрессивная толпа и с криками «пропаганда» не позволяла журналисту выполнять свой профессиональный долг. Эти выходки «оппозиционеров» возмутили известного телеведущего «России 1» Владимира Соловьева. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что действия демонстрантов идут вразрез со всем, что «делал Борис».

«Просто безобразие, — сказал собеседник ФАН. — Это полностью противоречит принципам человека, в память о котором было организовано шествие. Борис как раз никогда не боялся журналистов и общался со всеми, был открытым и шел на контакт. Вообще удивительно, как пятилетие со дня трагической гибели Немцова использовали для своих задач и целей люди, которые, вежливо говоря, не имели к нему никакого отношения. Кого там только не было: и с Белоруссии, и с Украины, и какие-то ЛГБТ-активисты, феминистки — ну, причем здесь Борис Немцов?»

По словам телеведущего, на марше были даже «какие-то коммунисты», которые никогда не упустят лишнего повода «засветиться», хотя формально усопшего они вроде как никогда и не любили.

«Все эти люди просто бездарно паразитируют на его памяти, — с горечью произнес Соловьев. — Многие из них и при жизни то его не знали, в то время как про других Борис отзывался сугубо нелицеприятно — причем делал это публично. Но как это часто бывает на подобных мероприятиях, тех людей, которые сегодня вышли на шествие, не интересовала ни повестка дня Немцова, ни его жизнь, ни его путь».

В доказательство своей позиции собеседник ФАН отметил, что большинство сегодняшних демонстрантов даже не были на кладбище, где похоронен российский политик.

«Ну сколько из них посетили его могилу? Сто человек? А что остальные? Да им всем наплевать. Они все лишь используют пятилетие со смерти Бориса для своих очень подлых и очень далеких от его взглядов идей», — сделал вывод телеведущий.

Что же касается воспрепятствования законной журналистской деятельности Ярослава Красиенко, то здесь, по мнению Соловьева, проявилось истинное отношение российской оппозиции к свободе слова.