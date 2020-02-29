Оппозиция использует смерть Немцова как политический инструмент. ФАН-ТВ

В Москве, Петербурге и некоторых других городах России прошли марши памяти Бориса Немцова.

Люди, называющие себя сторонниками, сподвижниками и даже продолжателями дела Немцова, используют смерть политического деятеля, исключительно как революционный инструмент.

В Москве марш, который презентовали как дань памяти Борису Немцову, по данным МВД столицы, посетили около 10 тысяч человек, в Северной столице — в разы меньше. Акцию в Петербурге возглавил скандально-оппозиционный тандем Максима Резника и Бориса Вишневского. Илья Яшин стоял во главе столичной колонны. В итоге акция памяти превратилась в скандирование политических лозунгов, мало имеющих отношения к гибели лидера Парнаса.

Вместо марша памяти и организованного дня скорби 29 февраля можно было наблюдать обычный политический манифест с лозунгами, баннерами и выкриками. Довершал фарс флаг Европейского Союза, гордо развевающийся над головой Ильи Яшина, и плакат «Запрет однополых браков — позор России», под которым оказался Алексей Навальный.

В Петербурге оппозиционеры также игнорировали призывы властей не скандировать лозунги и не разворачивать агитационные плакаты: и тут и там звучали провокации, которые не имели никакого отношения к событию, а также слышны оскорбления президента и призывы к свержению действующей власти, и, почему-то, Рамзана Кадырова.

При этом сами митингующие не смогли вспомнить каких-либо фактов из деятельности Бориса Немцова, а на вопрос «чем вам запомнилась его деятельность», отвечали о личности политика.

«Ну честно, именно чем занимался Борис Немцов, я не знаю. В принципе то, что он боролся за то, чтобы Россия все-таки стала свободной. Он боролся против действующей власти», — уверена Карина.

«Есть ли какие-то действия, поступки, которые вам запомнились больше всего? Что он собственно сделал для нашей страны? — Ой, я затрудняюсь ответить на этот вопрос», — ответила Яна, активистка движения «Молодой Петербург».

Также на митинг подтянулись и те, кто хотел привлечь внимание, не имеющее отношение к убийству политика.

«Ну потому что, не знаю почему. Потому что сколько же можно. Потому что, во-первых, жалко Немцова, во-вторых, достал этот беспредел, в-третьих, дальше будет хуже», — считает Анна.

Сегодня смерть общественного деятеля по-разному используется в политических целях. Но наименее пристойной является лицемерная попытка замаскировать это под сопереживание и желание сохранить о ком-то память.