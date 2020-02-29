Киевский писатель Прохасько предупредил, что «русское станет нормой» на Украине

Киев, 29 февраля. Несмотря на все усилия властей Украины, страна остается во многом зависима от России. Такое мнение высказал украинский писатель Тарас Прохасько.

Литературный деятель выразил сожаление, что пропаганда Киева не оказала должного эффекта на население.

«На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная», — считает Прохасько.

Он также добавил, что из-за российского влияния Украина теряет свою идентичность.

«И все идет к тому, что русское на Украине станет нормой и фактически самой Украиной», — отметил писатель.

Напомним, Киев активно пытается избавиться от советского прошлого. На территории Украины, в частности, запрещена демонстрация символики СССР.

Кроме того, с весны 2019 года в стране действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предполагает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.