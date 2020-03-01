Сирия, 1 марта. «Хайят Тахрир аш-Шам» потеряла одного из высокопоставленных главарей в Идлибе. Турция оказывала поддержку террористам в Идлибе и Алеппо. Две вылазки неизвестных произошли в зоне контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке неизвестных в Даръа; сбили беспилотник Турции в Идлибе; противостояли натиску боевиков на северо-западе Хамы и на юге Идлиба; разминировали почти два гектара территории на юго-западе САР.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на КПП курдских боевиков у города Аль-Хаваидж и организации взрыва в Хаджине в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла одного из высокопоставленных главарей в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по району Манбиджа в Алеппо; заявили о гибели еще одного из турецких солдат в Идлибе; задействовали беспилотники для атак на позиции САА в Идлибе и Алеппо; нанесли удары по аэродрому «Квейрис» восточнее Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам союзников Турции западнее Тель-Тамра в Хасаке.

Соединенные Штаты: патрулировали район города Аль-Маликия в северо-восточной части Хасаки.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки поступала информация о взрывах неподалеку от столицы. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что два СВУ детонировали в населенном пункте Кудсая на западе от Дамаска. Никакой информации о жертвах среди мирных жителей все еще не поступало. Ни одно из антиправительственных бандформирований не заявляло о своей причастности к минированию местности в данном районе. Напомним, это уже второй за неделю взрыв в непосредственной близости от столицы.

Провинция Алеппо

Турецкие ВС накануне продолжили вести огонь по подконтрольной правительственным войскам территории провинции. В первой половине дня турки обстреливали позиции Сирийской арабской армии (САА) юго-западнее Алеппо при помощи беспилотников. Поступали данные об атаке на позиции проасадовского формирования «Хезболла», в результате которой были убиты около десяти членов организации.

Позднее ракеты турецких войск упали на территории аэродрома «Квейрис» к востоку от административного центра региона. Telegram-канал (norsforstudies2020) передавал, что работа аэропорта была временно приостановлена.

На северо-востоке провинции артиллерия ВС Турции нанесла удары по укрепрайонам курдских боевиков. Как передавал на своей странице в Telegram военный источник (rybar), проведенные обстрелы привели к гибели одного сирийца и ранению еще восьми человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

В занимаемых курдскими боевиками районах Дейр-эз-Зора накануне вновь фиксировались подпольные вылазки террористов «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек». Так, боевики обвинялись в нападении на блокпост «Демократических сил Сирии»**** (SDF) у населенного пункта Аль-Хаваидж, а также в организации взрыва в Хаджине, жертвами которого стали несколько гражданских лиц. Подконтрольные террористической группировке медиапорталы до сих пор не заявляли о причастности террористов к налетам.

Во второй половине дня стало известно о взрыве фугаса в административном центре региона. Интернет-портал Masar Press Agency передавал, что детонация мины обернулась ранением двоих детей.

Провинция Даръа

Информационный портал SANA News сообщал о взрыве в городе Даръа. Детонация СВУ произошла на улице Корниш, в результате чего погибли женщина и ребенок. Также стало известно о нападении на КПП Сирийской арабской армии (САА) на окраине административного центра региона. По данным интернет-портала Aleppo Media Center, несколько военных правительственных подразделений были убиты. До сих пор неизвестно, какая из незаконных бандгрупп стоит за этими вылазками.

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал, что инженерные подразделения САА завершили еще один этап зачистки местности от следов военного присутствия террористов. Саперам правительственных сил удалось разминировать более двух гектаров территории в Даръа и соседнем Дамаске.

Провинция Идлиб

Министерство национальной обороны Турции опубликовало заявление о гибели еще одного из солдат турецкой армии в Идлибе. Никаких подробностей о его смерти не приводилось. Таким образом, за последние три дня турки лишились 34 военных. Как известно, 33 из них погибли под ударами ВВС Сирии у населенного пункта Бехун, которые были нанесены по позициям террористов.

Вновь разворачивались бои в районе Серакиба. Twitter-канал (AleppoAMC) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) вела огонь по опорным пунктам коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», которая, в свою очередь, пользовалась поддержкой турецких дронов. Военный источник в Telegram (NovostiDamask) заявлял о том, что удары беспилотников привели к уничтожению двух танков САА. Позднее один из БПЛА Турции был сбит военными САА.

В южных районах провинции также продолжились боевые действия на линии разграничения сил САР и вооруженных группировок. Боевики обстреливали позиции сирийской армии поблизости от населенных пунктов Кафр-Ума, Хан-Сунбуль и Маасран. САА тем временем атаковала позиции исламистов у деревень Афес, Джобас и Кафр-Увейд, передавал Twitter-канал (MGhorab3). Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о том, что во время вооруженного противостояния был убит один из высокопоставленных главарей группировки.

Во второй половине дня столкновения на линии соприкосновения сил ожесточились, поскольку боевики перешли в контрнаступление. Оппозиционные источники заявляли о захвате нескольких поселений, однако эта информация не была подтверждена официально.

Провинция Хама

Недалеко от границы с Латакией на северо-западе Хамы после полудня возобновились боевые действия. Военный источник в сети Telegram (rybar) передавал, что боевики оперативного штаба «Ва Харид аль-Муминин» прибегли к контратаке в попытке вернуть территории, утраченные в результате столкновений с правительственными войсками в минувшую пятницу. Исламисты обстреливали опорные пункты сил САР у деревни Аль-Бахса. В качестве ответных действий сирийские войска нанесли удары по военным объектам боевиков на окраинах населенного пункта Аз-Зияра. О потерях сторон в живой силе или технике ничего не сообщалось.

Провинция Хасака

На севере Хасаки снова фиксировались обстрелы со стороны протурецких формирований. Как передавал Twitter-канал (NotWoofers), союзники Турции вели огонь по окраинам поселения Тап Тавиль у линии разграничения сил. Отмечалось, что курдским боевикам, под контролем которых находится эта территория, удалось избежать потерь в своих рядах.

Между тем северо-восточные районы провинции патрулировали солдаты США. Военный источник в Twitter (nbntweets) передавал, что американские отряды обследовали окрестности города Аль-Маликия.

1 Организация запрещена на территории РФ.