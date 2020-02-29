В Сети опубликовано видео подготовки наступления боевиков в Идлибе вместе с армией Турции

Идлиб, 29 февраля. Пользователи Сети опубликовали на YouTube видеозапись, на которой запечатлены бойцы Вооруженных сил Турции вместе с боевиками из «Сирийской национальной армии» (СНА) во время подготовки перед наступлением в Сирии.

Как можно заметить на видеозаписи, бойцы турецкой армии вместе с боевиками кричат лозунги, которые должны повысить их боевой дух. Сама запись была снята на границе Сирии и Турции, где происходила перегруппировка сил предположительно перед очередной атакой на Сирийскую Арабскую Армию (САА) в Идлибе.

Опубликованное видео в очередной раз доказывает тесную связь Турции и различных вооруженных группировок, действующих в сирийском Идлибе.

Федеральное агентство новостей ранее уже публиковало доказательства тесных связей турецких властей с боевиками в Идлибе. Кроме поставок вооружения и финансирования, теперь Вооруженные силы Турции оказывают прямое содействие террористам во время нападения на позиции правительственных сил.

Именно в результате помощи террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1) 27 февраля, Турция потеряла более 30 военных в Идлибе в результате ответного огня САА.

Ранее член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что действия Турции в Идлибе демонстрируют, что для Анкары радикальные исламисты оказались ближе и понятнее, чем светские официальные власти Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.