Ватикан сообщил о заражении папы Римского Франциска коронавирусом

Рим, 29 февраля. Папа Римский Франциск и его два помощника заразились коронавирусом нового типа. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

По данным пресс-службы Святого престола, анализы клириков на коронавирус дали положительный результат.

Накануне в СМИ появилась информация, что понтифик перестал посещать мессу и прочие публичные мероприятия из-за недомогания. Сейчас папа Франциск и его сподвижники находятся в отеле на территории Ватикана. Священнослужителям оказывают необходимую медицинскую помощь.

Интересно, что понтифик упоминал коронавирус во время последней встречи с верующими.

«Я хотел бы снова выразить свою близость тем, кто болен коронавирусом, и медицинским работникам, которые ухаживают за ними», — сказал тогда Франциск.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, выявленных в китайском городе Ухань. Первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. Власти КНР были вынуждены ввести особый режим на территории провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии.

По последним данным, число заболевших превысило отметку в 85 тысяч человек, в Италии зараженных уже больше тысячи. Жертвами ранее неизвестного заболевания во всем мире стали более 2,7 тысячи человек.