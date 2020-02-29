Сирия, 29 февраля. Саперы САА разминировали почти два гектара территории в Дамаске и Даръа. Оппозиционные медиаресурсы публикуют неподтвержденные данные о потерях САА в Идлибе. Союзники САА обследуют районы пустыни Бадия аш-Шам в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследуют районы пустыни Бадия аш-Шам в западной части Дейр-эз-Зора; разминировали почти два гектара территории в Дамаске и Даръа; открыли огонь по позициям боевиков на западе Идлиба; противостоят исламистам на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжают публиковать неподтвержденные сообщения о потерях САА в Идлибе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о взрыве фугасной мины в административном центре региона. Инцидент произошел поблизости от городского стадиона, а результате чего ранения получили двое детей семи и восьми лет, один из которых находится в критическом состоянии. Более подробная информация пока выясняется. По данным агентства новостей SANA News, мина была заложена террористами ИГ1.

Тем временем на западе провинции началась спецоперация Национальных сил обороны****** (NDF), целью которой является поиск подпольных ячеек «Исламского государства»1. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SteeleSyAA), ополченческие отряды обследуют районы пустыни Бадия аш-Шам, где время от времени наблюдаются вылазки террористов. Многие военные эксперты полагают, что скрывающиеся здесь боевики действуют в координации с силами международной коалиции США, базирующимися в районе Ат-Танфа в соседней провинции Хомс.

Провинция Даръа

Появилась новая информация о результатах работы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) на юго-западе САР. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, саперы САА выполняли задачи по разминированию местности и объектов в городе Дума в Дамаске, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра в Даръа. В общей сложности удалось зачистить почти два гектара территории и обнаружить при этом 27 взрывоопасных предметов.

ЦПВС также сообщил о числе сирийцев, вернувшихся на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) в течение дня. Стало известно о том, что в САР прибыли 178 человек из Ливана и 523 из Иордании. Они пересекли границу через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» и «Насиб», которые располагаются на окраинах Дамаска, Хомса и Даръа соответственно.

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Кафр-Увейд. Согласно информации медиаресурса «Хайят Тахрир аш-Шам» Ebaa News, в ходе обстрела исламисты задействовали ракеты «Слон» и «Вулкан». Отмечается, что боевики также активизировали боевые действия вдоль всей линии фронта на юге Идлиба. Оппозиционные медиапорталы публикуют сообщения о захвате нескольких деревень, однако официального подтверждения они пока не получили.

Правительственные подразделения между тем возобновили артобстрелы позиций «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе региона у границы с Латакией. Telegram-канал (almohrarmedia2) передает, что удары пришлись по фортификационным сооружениям боевиков в окрестностях города Джиср аш-Шугур и деревни Аль-Джанудия.

Провинция Хама

Боевики оперативного штаба «Ва Харид аль-Муминин» продолжают предпринимать попытки продвинуться к северо-западу от Хамы. Интернет-портал Halab Today TV передает, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреливают наступающих исламистов в долине Аль-Габ на окраинах населенных пунктов Аз-Зияра, Аль-Кастун, Аль-Мансура и Хирбет ан-Накус, которые были зачищены от террористов накануне. По неподтвержденным данным, боевики смогли вновь занять окраины нескольких освобожденных ранее поселений. Тем не менее пока эта информация нуждается в проверке.

Между тем информагентство SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения САА уже приступили к обследованию территории в населенных пунктах Аль-Хош и Аль-Амикия на границе с Идлибом, которые недавно перешли под контроль сил САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.