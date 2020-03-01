Сирия, 1 марта. САА перебросила подкрепления в южную часть Идлиба. Взрыв на востоке Даръа привел к ранению двух гражданских лиц. США направили военную технику в район газоперерабатывающего завода Коноко в Восточном Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепления к линии разграничения сил с боевиками в южной части Идлиба.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: обеспечил доставку гумпомощи на территорию Алеппо и Идлиба.

Соединенные Штаты: продолжают перебрасывать военную технику в богатые нефтью районы Дейр-эз-Зора.

«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): сообщили о выявлении двух «спящих ячеек» ИГИЛ1 в провинции Дияла в Ираке.

Провинция Алеппо

Официальный Facebook-канал Минобороны РФ (mod.mil.rus), ссылаясь на данные, представленные российским Центром по примирению враждующих сторон, сообщил о проведении двух гуманитарных акций в Сирии. Одна из них состоялась в городе Алеппо, другая имела место в населенном пункте Синджар в соседней провинции Идлиб. Отмечается, что среди нуждающихся жителей САР были распределены в общей сложности 750 продовольственных наборов общим весом почти в три тонны.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что в провинции была замечена очередная партия подкреплений США. Колонна с американской военной техникой проследовала в сторону газоперерабатывающего завода Коноко, на котором ведется незаконная добыча нефти.

Как известно, восточный берег Евфрат богат месторождениями газа и нефти. В настоящее время эти территории оккупированы проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Чтобы укрепиться в богатых энергоресурсами районах, Соединенные Штаты не перестают стягивать на восток САР все новые силы, прикрываясь при этом необходимостью борьбы с подпольными ячейками террористов «Исламского государства»1.

Провинция Даръа

В Даръа произошел еще один взрыв. По информации Twitter-канала (HalabTodayTV), детонировало СВУ, которое было заложено в населенном пункте Аль-Карак к северо-востоку от административного центра провинции. В результате ранения получили по меньшей мере два мирных жителя. Как известно, город находится у границы с соседней провинцией Эс-Сувейда. Предполагается, что вылазку в этом районе могли осуществить боевики проамериканских группировок, отряды которых дислоцируются в оккупированной США 55-километровой зоне на границе с Иорданией и Ираком.

Провинция Идлиб

В связи с активизацией наступательных действий со стороны боевиков в южных районах Идлиба правительственные силы распорядились об отправке на линию разграничения сил дополнительных подразделений. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), на фронт были переброшены солдаты 5 штурмового корпуса Сирийской арабской армии (САА). Напомним, накануне действующие при поддержке Турции террористы предприняли попытку контратаки на данном направлении, заявив о захвате нескольких поселений.

Связанные с боевиками источники тем временем продолжают заявлять о потерях САА. Так, Telegram-канал (almohrarmedia2) сообщает об уничтожении танка армии САР поблизости от населенного пункта Хазарин. Однако пока эти сведения не получили официального подтверждения.

Ирак

Агентство новостей Press Iraq Agency сообщает о том, что в провинции Дияла на востоке Ирака состоялась спецоперация по поиску и ликвидации так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Ее проведение было инициировано членами проправительственного ополчения «Хашд Шааби». Во время обследования территории в районе города Ханакин бойцам Сил народной мобилизации удалось выявить две подпольные группы террористов. У джихадистов были изъяты взрывные устройства и оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.