Родственники пациента устроили потасовку с медперсоналом в больнице Ставрополья

Ставрополь, 29 февраля. Разъяренные посетители напали на персонал больницы в Ставропольском крае. Массовая потасовка произошла между родственниками одного из пациентов и медперсоналом. Об этом сообщили в отделе МВД по городскому округу.

По имеющейся информации, конфликт произошел в медицинском учреждении Георгиевского городского округа. Видео инцидента опубликовали в Сети. На кадрах видно, что медсестры не пускают группу посетителей в отделение. Люди начинают возмущаться тому, что в больнице действует карантин и запрет на посещение больных, а затем пытаются взять вход штурмом.

«Родственники одного из пациентов попытались прорваться в терапевтическое отделение. Они устроили потасовку с медицинским персоналом», — сообщили в краевом Минздраве.

Отмечается, что на место происшествия была вызвана охрана и полиция. Конфликт удалось уладить, пострадавших нет.